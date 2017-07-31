Культура

Анна Нетребко назвала неверными данные Forbes о ее заработке

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Оперная певица Анна Нетребко опровергла сведения журнала Forbes о своих доходах.

"Журнал Форбс, ваша информация абсолютно не верна! Прекратите врать! Я не жалуюсь на свою зарплату, но ваши цифры просто смешны! Взяты с потолка! Моему возмущению нет предела!", - написала Нетребко в фейсбуке.

В понедельник Forbes опубликовал свой рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов. При составлении рейтинга учитывались годовой доход музыкантов, частота упоминаний в СМИ и на ТВ, а также количество запросов имени исполнителя в интернете.

Нетребко в нем первое место. По данным издания, за год она заработала $7,5 млн. На втором месте Филипп Киркоров - $7,4 млн.

Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes

10 фотографий
Анна Нетребко - $7,5 млнФилипп Киркоров - $7,4 млнТимати - $6,6 млнДима Билан - $6 млнГригорий Лепс - $6 млнБи-2 - $5,7 млн
Анна Нетребко - $7,5 млн
Теги: Анна Нетребко, Forbes
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