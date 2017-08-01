Третьяковке присвоят статус "Музей года Cosmoscow"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) станет музеем года по версии международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и пополнит свое собрание работой молодого российского художника, которое приобретет для ГТГ ярмарка.

"В 2017 году ярмарка современного искусства Cosmoscow, пятый выпуск которой пройдет в Гостином Дворе с 8 по 10 сентября, присвоит статус "Музей года Cosmoscow" Государственной Третьяковской галерее", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ярмарки во вторник.

Там рассказали, что сотрудничество между Cosmoscow и музеем будет осуществляться сразу по нескольким направлениям. Основным является пополнение коллекции ГТГ произведением молодого российского художника, которое будет передано в дар музею при участии Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, учрежденного в 2017 году.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ярмарки, имя художника и название работы будут объявлены на пресс-конференции, посвященной открытию ярмарки, 7 сентября, а передача в дар состоится в конце сентября.

Кроме того генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова войдет в состав Совета коллекционеров ярмарки (наряду с Василием Церетели, Антуаном Арно, Натальей Водяновой и другими), а руководитель отдела новейших течений Ирина Горлова станет членом жюри специального приза за лучший стенд пятой Cosmoscow.

Выставка "Современное искусство: 1960-2000. Перезагрузка", проходящая в ГТГ, включена в параллельную программу Cosmoscow. В свою очередь гости ярмарки смогут бесплатно посещать проходящие в галерее выставки по специальным VIP-картам Cosmoscow до 31 декабря 2017 года.