Фонд кино определился с перечнем финансируемых фильмов

В список проектов попали картины о Викторе Цое, о Холокосте и хоррор "Лес Рук и Зубов"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Фонд кино выделит финансирование фильму о Викторе Цое, картине о Холокосте "Большая земля" и ещё 33 проектам.

"По итогам заседания Попечительским советом был утвержден список из 35 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства", - сообщается на сайте ФК.

В списке поддержанных проектов - 11 комедий, 7 анимационных фильмов, 5 хорроров, 4 военные драмы.

В частности, на безвозвратной основе будут выделены госсредства на проект "Снежная королева 4", фильм "Братство" мастерской Павла Лунгина.

Средства на картины: "Жених 2", "Пиковая дама. Зазеркалье", "Цой" студии "Рок" Алексея Учителя, его же проекту "Стрельцов", "Лес Рук и Зубов" с Константином Крюковым и Мэйси Уильямс, сыгравшей в сериале "Игра престолов", "Гипноз" Валерия Тодоровского, "Герой" Карена Оганесяна, "Большая земля" с Сергеем Безруковым, - частично будут выделены на условиях стопроцентной возвратности и частично на безвозвратной основе.

Также попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма "Паркет" режиссера Александра Миндадзе.

Размер господдержки картинам не разглашается.

Отмечается, что все проекты были оценены Сценарной рабочей группой и Экспертным советом Фонда кино на основе представленных кинокомпаниями материалов и презентаций во время очной защиты кинопроектов.