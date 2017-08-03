Культура

Умер исполнитель роли Корнелиуса Фаджа в "Гарри Поттере"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Британский актер Роберт Харди, сыгравший роль министра магии Корнелиуса Фаджа в серии фильмов о Гарри Поттере, скончался на 92-м году жизни, сообщает агентство Associated Press.

Харди родился в 1925 году и дебютировал в кино спустя 30 лет, сыграв роль Кассио в фильме "Отелло". В 1981 году Харди исполнил роль Уинстона Черчилля в телесериале "Уинстон Черчилль: глухие годы", за которую он получил премию Broadcasting Press Guild Awards как лучший актер. В 1998 году снялся у Никиты Михалкова в фильме "Сибирский цирюльник".

В 2002-2007 года Харди сыграл Корнелиуса Фаджа в четырех фильмах о Гарри Поттере: "Гарри Поттер и тайная комната" (2002), "Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004), "Гарри Поттер и Кубок огня" (2005) и "Гарри Поттер и орден Феникса" (2007).

Всего сыграл в 133 фильмах и телесериалах, в том числе в "Разуме и чувствах" 1995 года, "Всех существах, больших и малых", "Крошке Доррит" по Чарльзу Диккенсу и "Десятом королевстве".

Теги: Роберт Харди, кино
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