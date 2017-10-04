Сотрудничавший с Дином Ридом пианист умер во время концерта в Иркутске

Москва. 4 о ктября. INTERFAX.RU - Заслуженный артист РФ, солист Иркутской областной филармонии Михаил Клейн умер во время концерта в Иркутске во вторник в возрасте 72 лет, вечером сообщили "Интерфаксу" в филармонии.

"Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение - джазовую фантазию "Это все Россия", в которую входят фрагменты нескольких известных песен. Он стал играть "Лебединую верность" и внезапно упал. Публика была в ужасном состоянии", - сообщила художественный руководитель филармонии Марина Токарская.

"Причина смерти еще устанавливается. Несмотря на пожилой возраст, Клейн не жаловался на здоровье и, насколько нам известно, не страдал какими-либо тяжелыми болезнями", - сказала Токарская.

Клейн окончил Иркутское училище искусств, затем - Московскую государственную консерваторию им. П.И.Чайковского. В молодые годы работал с ведущими эстрадными исполнителями, записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом. С 1972 года - солист Иркутской филармонии.