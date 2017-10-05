Минкультуры подтвердило приглашение на культурный форум лиц из фальшивого стоп-листа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Минкультуры РФ заявили, что лица из фальшивого стоп-листа тех, кого якобы сочли нежелательными на санкт-петербургском Международном культурном форуме, на самом деле приглашены на это мероприятие.

"Абсурдность и нелепость ситуации заключается еще и в том, что большинство людей, фигурирующих в этом "псевдо-списке персон нон-грата", получили приглашение принять участие в программе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, что подтверждается копиями приглашений, разосланных в адрес каждого из них", - говорится в сообщении ведомства, направленном в четверг журналистам.

В министерстве подчеркнули, что этот форум - независимая дискуссионная площадка, ежегодно привлекающая тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звёзд театра, оперы и балета, выдающихся режиссёров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества. "Там нет цензуры, и его участниками станут все приглашенные деятели культуры и искусства, рабочий график которых это позволит", - отметили в Минкультуры.

По словам директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрея Малышева, упомянутый в "бан-листе" Александр Сокуров ежегодно присутствует среди почётных гостей, так что не станет исключением и предстоящий форум. "Более того, министерство культуры РФ с 2013 года регулярно оказывало государственную поддержку его творческим проектам", - добавил Малышев.

Известный кинокритик Андрей Плахов заявлен в качестве одного из участников секции "Кино", а Фёкла Толстая - секции "Образование". "Насколько мне известно, на сегодняшний день они планируют принять участие в работе Форума", - заключил он.

Ранее в интернете появилась фотография письма, якобы написанного первым замминистра культуры Владимиром Аристарховым статс-секретарю замминистра культуры Александру Журавскому, в котором перечислены деятели культуры, приглашение которых на VI Санкт-петербургский Международный культурный форум является "нецелесообразным". В этом списке фигурируют режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, киновед Любовь Аркус, журналистка Фекла Толстая, режиссеры Энг Ли, Дэнни Бойл и другие.