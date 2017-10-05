В Минкультуры открестились от списка нежелательных лиц на форуме в Петербурге

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В министерстве культуры России заявляют, что не знают о письме со списком деятелей культуры, приглашение которых на культурный форум в Петербурге является "нецелесообразным".

"Никто в Минкультуры об этом документе ничего не знает. Из тех, к кому он направлен, никогда его не получали", - сказал "Интерфаксу" источник в ведомстве в четверг.

Ранее в интернете появилась фотография письма, якобы написанного первым замминистра культуры Владимиром Аристарховым статс-секретарю замминистра культуры Александру Журавскому, в котором перечислены лица, приглашение которых на VI Санкт-петербургский Международный культурный форум является "нецелесообразным".

Нет, я все понимаю, НО ЭНГ ЛИ И ДЭННИ БОЙЛ ЧО НЕ ТАК СДЕЛАЛИ?! pic.twitter.com/keG0WTrr8j — Roman Volobuev (@romanvolobuev) 5 октября 2017 г.

В списке фигурируют режиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, кинокритик Андрей Плахов, киновед Любовь Аркус, журналистка Фекла Толстая, режиссеры Энг Ли, Дэнни Бойл и другие.