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Культура

Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни

Он умер в парижской больнице, где находился с августа

Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни
Актер Жан Рошфор
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Французский актер Жан Рошфор, прославившийся ролями в фильмах "И слоны бывают неверны", "Пусть начнется праздник" и "Краб-барабанщик", ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает газета Le Monde.

Семья актера сообщила, что Рошфор скончался в ночь на понедельник в больнице в Париже, где он находился с августа.

Мэр Парижа Анн Идальго назвала Рошфора "настоящей легендой" французского кинематографа. "Жан Рошфор был воплощением элегантности и доброжелательности. Голос, который брал нас в плен, улыбка, которая наполняла нас счастьем. Настоящая легенда", - написала она в твиттере.

Свою актерскую карьеру Рошфор начал с 1958 году, однако настоящий успех ему принесла главная роль в картине "Огни Сретенья" (1972 год). Он снялся в более чем 150 кинолентах и трижды был удостоен престижной французской кинопремии "Сезар".

Одним из последних фильмов, в которых снялся Рошфор, был "Астерикс и Обеликс в Британии" (2012 год).

Теги: Франция, Жан Рошфор, кино
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