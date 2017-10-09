Что произошло за день: понедельник, 9 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Генпрокурор Украины заявил о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По версии Киева, заказчик убийства - Владимир Тюрин . Восемь лет назад он был гражданским мужем Марии Максаковой, которая на момент убийства была женой Вороненкова. Сама Максакова считает эту версию украинской Генпрокуратуры неправдоподобной .

- Дорогомиловский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова по делу о хищениях при реставрации объектов культурного наследия, но освободил его в зале суда , так как он уже отбыл этот срок под стражей во время ареста.

- Владимир Путин принял отставку главы Омской области Виктора Назарова, назначил врио губернатора депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова.

- Опубликовано новое видео с россиянами Романом Заболотным и Григорием Цуркану, которые были захвачены в Сирии боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России). На YouTube выложен ролик, на котором запечатлен момент сразу после пленения.

- Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имя лауреата премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, которую часто называют "Нобелевской премией по экономике". 49-я премия присуждена американскому экономисту Ричарду Талеру за исследования в области поведенческой экономики.

- В Google обнаружили , что связанные с Россией пользователи потратили десятки тысяч долларов на рекламу на платформах этой компании, в частности, YouTube и Gmail. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, реклама была направлена на распространение дезинформации во время президентских выборов в США в 2016 году.

- Французский актер Жан Рошфор скончался на 88-м году жизни.

- "Газпром-медиа" передала управление телеканалом "Матч ТВ" основателю Comedy Club Production.



