BAFTA приостановила членство Харви Вайнштейна в академии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) приостановила членство голливудского продюсера Харви Вайнштейна из-за звучащих в его адрес обвинений в сексуальных домогательствах.

"В свете недавних очень серьезных обвинений, BAFTA сообщила Вайншейну о том, что его членство приостанавливается. Решение вступает в силу немедленно", - говорится в опубликованном в среду сообщении академии.

На прошлой неделе The New York Times выпустила статью, в которой со ссылкой на результаты собственного расследования писала, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд, и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

Miramax 7 октября заявила, что Вайнштейн временно покинул пост гендиректора в связи с внутренним расследованием о сексуальных домогательствах.

После публикации о сексуальных домогательствах со стороны продюсера заявили актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли.

Дизайнер Джорджина Чапмен, жена Вайнштейна, 11 октября объявила, что расстается с ним.