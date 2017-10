Кара Делевинь рассказала о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Британская модель и актриса Кара Делевинь в среду рассказала о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна.

В инстаграмеДелевинь написала, что, когда она только начинала карьеру актрисы, Вайнштейн позвонил ей и спросил, состояла ли она в сексуальных отношениях с женщинами, с которыми она появляется на публике. Актриса пишет, что через год или два после этого сообщения она встретилась с Вайнштейном, чтобы обсудить съемки в фильме. В ходе встречи, по словам модели, продюсер рассказал ей о своих отношениях с другими актрисами, а затем пригласил ее в свой номер в гостинице. Там он пытался заставить Делевинь поцеловаться с другой женщиной, а также пытался поцеловать модель сам.

"Я очень сомневалась, стоит ли мне говорить об этом. Я не хотела навредить его семье. Я чувствовала себя виноватой, будто бы я сделала что-то неправильное. Меня также шокировало то, что такие вещи происходили со многими женщинами, которых я знаю, но никто не говорил из-за страха", - написала модель.

На прошлой неделе The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд и Роуз МакГоун, а также других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

После публикации о сексуальных домогательствах со стороны продюсера заявили несколько актрис, в частности, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и Анджелина Джоли.

Ранее на этой неделе обе созданные им и его братом компании объявили о том, что продюсер не будет исполнять свои обязанности генерального директора, пока не завершится расследование. Также супруга Вайнштейна дизайнер Джорджина Чапмен объявила, что расстается с ним.