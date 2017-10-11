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Культура

Алексей Учитель рассказал о желании снять фильм о Шостаковиче

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Режиссер "Матильды" Алексей Учитель хочет снять фильм о композиторе Дмитрии Шостаковиче, в котором собирается отразить тему отношений художника и власти.

"Я очень хочу снять фильм о Шостаковиче. А теперь, учитывая, что произошло (шумиху вокруг фильма "Матильда" - ИФ), хочу ещё больше", - сказал А.Учитель в среду на встрече с журналистами.

"Дело не только в его гениальности и музыке, потому что "художник и власть" там тоже было. Очень много интересного происходило в его жизни", - пояснил режиссер.

Ранее Учитель рассказывал, что его следующий фильм будет о Викторе Цое, "но только рассказ о Цое будет без Цоя - история будет начинаться сразу после его смерти".

"А вообще моя мечта сделать большой фильм о Шостаковиче. Об отношениях художника с властью. В его истории очень много совпадений с сегодняшним днем", - сказал он в сентябре в интервью "Комсомольской правде".

Теги: Россия, Алексей Учитель
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