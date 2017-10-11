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Культура

Учитель пожаловался на негативные последствия скандала вокруг "Матильды"

Есть обновление от 22:23

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Режиссёр Алексей Учитель считает, что шумиха вокруг фильма "Матильда" негативно сказалась на судьбе картины.

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"Благодаря кампании (противников фильма - ИФ) и некоторым аспектам, которые я не очень понимаю, (...) рекламы "Матильды" нет ни на одном канале. На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует", - сказал Учитель журналистам в среду.

Он напомнил, что две сети кинотеатров отказались от показа фильма. "И не вернулись обратно (не изменили решение - ИФ), хотя переговоры до сих пор ведём", - пояснил Учитель.

Фильм "Матильда" вызвал в России широкий резонанс еще до выхода в прокат. Он рассказывает об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против этой картины активно выступает депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и ее сторонники.

Киноленте выдано прокатное удостоверение с рейтингом 16+, оно распространяется на всю территорию России.

Предпремьерные показы уже прошли в нескольких городах России, при этом в кинотеатрах усиливались меры безопасности. Специальный показ организовал комитет по культуре Госдумы; депутаты в целом положительно отозвались о картине.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из соображений безопасности после угроз со стороны людей, называющих себя православными активистами.

Теги: Алексей Учитель
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