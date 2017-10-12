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США заявили о выходе из ЮНЕСКО
Культура

США заявили о выходе из ЮНЕСКО

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года

США заявили о выходе из ЮНЕСКО
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты приняли решение о выходе из ЮНЕСКО, сообщает в четверг Госдепартамент США.

"12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и стремлении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Это решение было принято нелегко, и оно отражает обеспокоенность США в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой в ЮНЕСКО", - отмечается в нем.

Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, до этого времени США будут оставаться членом организации. В заявлении подчеркивается, что Вашингтон указал Боковой на желание США поддерживать контакты с ЮНЕСКО в статусе страны-наблюдателя без членства для сотрудничества по ряду вопросов, включая всемирное наследие, свободу прессы, а также науки и образования.

В декабре 2016 года конгрессмены США заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность выхода из ЮНЕСКО.

В 1984 году США при президенте Рональде Рейгане уже выходили из ЮНЕСКО. Тогда данное решение было обосновано плохим финансовым управлением организации и ее "антиамериканской" политикой. В 2003 году США вернулись в ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО - специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Цели, декларируемые организацией, - содействие укреплению мира и безопасности за счёт расширения сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных свобод человека, провозглашённых в Уставе ООН, для всех народов, без различия расы, пола, языка, ориентации или религии.

Организация была создана 16 ноября 1945 года, и её штаб-квартира располагается в Париже. В организации насчитывается 195 государств-членов, 2 государства-наблюдателя и 10 ассоциированных членов - территорий, не несущих ответственность за внешнюю политику.

Теги: ЮНЕСКО, США
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