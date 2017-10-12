В ЮНЕСКО назвали выход США из организации потерей для мультилатерализма

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила сожаление в связи с решением Соединенных Штатов выйти из организации.

"После получения официального уведомления госсекретаря США Рекса Тиллерсона я как генеральный директор ЮНЕСКО выражаю глубокое сожаление в связи с решением Соединенных Штатов Америки выйти из ЮНЕСКО", - говорится в официальном заявлении главы международной организации.

"Это потеря для ЮНЕСКО. Это потеря для семьи ООН. Это потеря для мультилатерализма", - считает гендиректор ЮНЕСКО.

Бокова в своем заявлении напомнила, что в 2011 году, когда Вашингтоном были приостановлены выплаты членских платежей, она сказала, что "ЮНЕСКО никогда не была так важна для США, и также США для ЮНЕСКО".

"Сегодня это еще более актуально", - подчеркнула она.

"Работа ЮНЕСКО - это ключ для укрепления связей и общего наследия человечества перед лицом сил ненависти и разделения", - добавила гендиректор организации.

Ранее в четверг США заявили о намерении выйти из организации "в связи с растущими задолженностями (по членским взносам - ИФ) в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской политикой".