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Фильм "Нелюбовь" Звягинцева получил Гран-при кинофестиваля в Лондоне

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Кинокартина "Нелюбовь" Андрея Звягинцева получила Гран-при 61-го Лондонского международного кинофестиваля, сообщили в пресс-службе кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

"Для нас большая честь получить эту высокую награду, которую мы расцениваем и как признание таланта выдающегося режиссера Андрея Звягинцева, и как свидетельство того, что рассказанная в "Нелюбви" история близка и понятна зрителям, живущим в других странах, будь то французы или англичане", - привели слова продюсера фильма Александра Роднянского журналистам в воскресенье.

В пресс-службе отметили, что выход "Нелюбви" на широкие экраны в Великобритании запланирован на февраль 2018 года.

Фильм режиссера А.Звягинцева был единственной лентой из России, участвовавшей в официальном конкурсе фестиваля. В нем также были представлены главные фильмы этого сезона, включенные в лонг-лист Оскара, в том числе фильм-обладатель Гран-При Каннского фестиваля этого года - "120 ударов в минуту" Рубена Кампийо.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри.

21 сентября Российский Оскаровский комитет выдвинул от России "Нелюбовь" на соискании премии Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В фильме "Нелюбовь" рассказывается история московской супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгаре тяжелого развода. Главные герои все еще супруги, но каждый уже фактически начал новую главу жизни и им не терпится покончить с формальностями и развестись. Пытаясь разрешить все вопросы как можно быстрее, они пренебрегают своим единственным ребенком, 12-летним Алёшей, который чувствует ненужность обоим родителям и неожиданно, после их очередной ссоры, исчезает.

Теги: Россия, Андрей Звягинцев, Великобритания, Лондон
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