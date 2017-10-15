Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 октября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Ужесточение стратегии Вашингтона относительно Тегерана вызвало полярную реакцию в Иране и Саудовской Аравии. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не исключил выхода страны из сделки по атому — решение будет зависеть от объема возможных санкций со стороны США. Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, в свою очередь, поддержал стратегию Трампа, назвав Иран пособником террористов в регионе.

- В Крыму задержаны 49 участников несогласованных пикетов. Они выступали в поддержку крымских татар. После получения объяснений в отделении полиции их отпустили. Сейчас полиция ищет организаторов акции.

- Полиция Гватемалы задержала одного из лидеров банды "Мара Сальватруча" — международной преступной организации. действующей в Центральной и Южной Америке. По данным полиции, Анхель Габриэль Рейес Маррокин несет ответственность за 10 убийств только за последний месяц.

- Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" получил Гран-при кинофестиваля в Лондоне. Выход "Нелюбви" на широкие экраны в Великобритании запланирован на февраль 2018 года.