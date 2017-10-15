Скончался актер Дмитрий Марьянов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-ом году жизни , сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

По данным источника, Марьянов ехал в автомобиле в Подмосковье вместе с друзьям в качестве пассажира. "Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета "скорой помощи" доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось", - сказал собеседник агентства.