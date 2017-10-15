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Культура

Скончался актер Дмитрий Марьянов

Марьянов умер в больнице города Лобня

Скончался актер Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов во время "Тотального диктанта - 2017"
Фото: ТАСС, Дмитрий Серебряков

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался в воскресенье на 48-ом году жизни , сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

По данным источника, Марьянов ехал в автомобиле в Подмосковье вместе с друзьям в качестве пассажира. "Внезапно актеру стало плохо, водитель остановился у поста ГАИ. Прибывшая карета "скорой помощи" доставила Марьянова в больницу города Лобня, но медикам спасти жизнь артиста не удалось", - сказал собеседник агентства.

Теги: Дмитрий Марьянов, театр, кино, Лобня
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