Серебренников попросил суд позволить "хоть под дулами автоматов" доснять фильм о Цое

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников попросил суд дать ему пять дней на досъемку фильма "Лето" о Викторе Цое и возможность посещать Большой театр, чтобы закончить постановку балета "Нуреев".

"Прошу суд отпустить меня доснять фильм, на съемках которого меня задержали чекисты в Петербурге. Там осталось ровно пять съемочных дней. Если надо, пусть хоть под дулами автоматов - только дайте доснять", - сказал Серебренников в Басманном суде Москвы во вторник.

Также режиссер попросил суд дать ему возможность посещать Большой театр для того, чтобы закончить подготовку к премьере балета "Нуреев".

Кроме того, Серебренников попросил суд разрешить ему двухчасовые прогулки в условиях домашнего ареста не в установленное время, а в свободном режиме.

Суд во вторник рассматривает вопрос о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии". Ранее следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова еще на три месяца.

Дело "Седьмой студии"

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.