Главные новости
В миреСаакашвили выразил готовность остаться в палатке под стенами Рады в КиевеВ РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В РоссииПоклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"
Культура

Серебренников попросил суд позволить "хоть под дулами автоматов" доснять фильм о Цое

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Режиссер Кирилл Серебренников попросил суд дать ему пять дней на досъемку фильма "Лето" о Викторе Цое и возможность посещать Большой театр, чтобы закончить постановку балета "Нуреев".

"Прошу суд отпустить меня доснять фильм, на съемках которого меня задержали чекисты в Петербурге. Там осталось ровно пять съемочных дней. Если надо, пусть хоть под дулами автоматов - только дайте доснять", - сказал Серебренников в Басманном суде Москвы во вторник.

Также режиссер попросил суд дать ему возможность посещать Большой театр для того, чтобы закончить подготовку к премьере балета "Нуреев".

Кроме того, Серебренников попросил суд разрешить ему двухчасовые прогулки в условиях домашнего ареста не в установленное время, а в свободном режиме.

Суд во вторник рассматривает вопрос о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии". Ранее следствие попросило продлить домашний арест Серебренникова еще на три месяца.

Дело "Седьмой студии"

Художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных АНО из бюджета на культурный проект "Платформа" (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Малобродский и Масляева, находятся под арестом, Итин и Серебренников - под домашним арестом.

Свою вину не признает никто из обвиняемых, кроме Н.Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Согласно материалам дела, оперативное сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя (УЗКС) 2-й Службы ФСБ.

В защиту фигурантов выступили сотни деятелей культуры по всему миру.

Теги: Кирилл Серебренников
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Культура
Франсуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллераФрансуа Озон: я вернулся к жанру психоэротического триллера
Перед премьерой триллера "Двуличный любовник" режиссер рассказал о своих любимых темах в кинематографеПодробнее
Скончался актер Дмитрий МарьяновСкончался актер Дмитрий Марьянов
Марьянов умер в больнице города ЛобняПодробнее
Харви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандалаХарви Вайнштейна выгнали из Американской киноакадемии из-за сексуального скандала
Академики заявили, что времена хищнического сексуального поведения на работе ушли в прошлоеПодробнее
Бывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКОБывший министр культуры Франции стала новым гендиректором ЮНЕСКО
Она получила 30 голосов в последнем туре голосованияПодробнее
"Аритмия": новое русское"Аритмия": новое русское
В прокат вышел взявший главный приз на последнем "Кинотавре" фильм "Аритмия" с Александром Яценко и Ириной ГорбачевойПодробнее
Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"Сеть "Синема Парк" и "Формула кино" решила все же показать "Матильду"
Владельцы сети поблагодарили правоохранительные органы за то, что те помогли снизить напряженность вокруг фильма и обеспечить безопасность зрителейПодробнее
ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"ВГТРК опровергла информацию об отказе рекламировать "Матильду"
Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Первый канал, ВГТРК и НТВ вернули уже заплаченные за показ рекламного ролика деньгиПодробнее
Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"Объявлены лауреаты премии "Ясная Поляна"
В номинации "Современная русская проза" победителем стал Андрей Рубанов с работой "Патриот"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары6 фото
17 октября
"Офелия" принесла в Великобританию песок из Сахары
Фотохроника 16 октября7 фото
16 октября
Фотохроника 16 октября
Лучшие фото недели10 фото
13 октября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСаакашвили выразил готовность остаться в палатке под стенами Рады в КиевеВ РоссииВозбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве "ВИМ-Авиа"В РоссииПоклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"В миреВ Киеве произошли столкновения между протестующими и полициейСпортПрошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к ЧМ-2018СпортШарапова проиграла в первом круге Кубка Кремля

Что произошло за день: вторник, 17 октября

Идея депутата юридически признать факт венчания вызвала удивление РПЦ

Идея депутата юридически признать факт венчания вызвала удивление РПЦВ Московском патриархате напомнили, что Россия является светским государством, поэтому реализация данной инициативы потребовала бы изменений всего законодательства РФ Подробнее

Абызов спрогнозировал исчезновение 40% профессий из-за развития цифровой экономики

В полицию Вашингтона поступили сообщения о стрельбе в университете

Серебренников попросил суд позволить "хоть под дулами автоматов" доснять фильм о Цое

Серебренников заявил о наблюдении за ним правоохранительных органов в течение нескольких лет

Адвокат Весельницкая дала показания на процессе по делу Браудера

Поклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"

Поклонская в видеообращении попросила Чайку отозвать прокатное удостоверение "Матильды"Адвокат Алексея Учителя счел депутата украинкой по духу из-за ее постоянных апелляций к массовым протестам против картины Подробнее

Следствие проверит выделивших средства "Седьмой студии" сотрудников Минкультуры

В Росгвардии запросили новую боевую экипировку, роботов и НИИ

Фотохроника 17 октября

Фотохроника 17 октября9 фото

В резервный фонд правительства в 2017 г. зачислят 30 млрд руб. бюджетных остатков

Пентагон оценил число боевиков ИГ в Сирии и Ираке в 6,5 тыс. человек

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции