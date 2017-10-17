Следователь заявил об обналичивании бюджетных средств для "Седьмой студии" 100 фирмами

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Обналичиванием денежных средств для организованной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" занимались более 100 частных фирм, утверждает следствие.

"За время работы "Седьмая студия" направляла четыре отчета в Министерство культуры о своей деятельности. На основании имеющихся документов установлены больше сотни различных частных организаций, занимавшихся обналичиванием денежных средств для "Седьмой студии", - сказал следователь Александр Лавров в Басманном суде во вторник, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам "дела "Седьмой студии".

Он добавил, что в настоящее время следствие продолжает устанавливать "значительный круг" физических и юридических лиц, которые могли быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". В частности, сообщалось, что следствие проверит выделивших средства "Седьмой студии" сотрудников Минкультуры.

В настоящее время по "делу "Седьмой студии" в качестве обвиняемых проходят пять человек: Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева. Все они обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных организации из бюджета на культурный проект "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ещё одна фигурантка - бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, как заявляло следствие, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен в итоге не был, Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск.