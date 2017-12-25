Мединский изменил состав экспертного совета при Минкультуры РФ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Экспертный совет при Минкультуры РФ расширен с 22 до 33 человек - приказом главы ведомства Владимира Мединского в него включены Сергей Безруков, Николай Цискаредзе, Карен Шахназаров, Алексей Левыкин и исключен Иосиф Кобзон.

"В настоящее время в совете в составе 33 человека. Идея заключалась в том, чтобы от каждой отрасли было по два-три уважаемых человека", - сказал первый замминистра Владимир Аристархов в понедельник на заседании совета.

В совет, в частности, вошли директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, худрук Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков, ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Российского Дома народного творчества имени Поленова Тамара Пуртова, председатель Совета союза композиторов России Алексей Рыбников, ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, директор "Мосфильма", кинорежиссер Карен Шахназаров и другие.