Мединский назвал аморальной господдержку сиквелов кассовых фильмов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ выступает за то, чтобы не дотировать успешные продолжения кассовых фильмов.

"Начиная условно с третьей франшизы (третьего фильма франшизы - ИФ), осуществлять поддержку на безвозвратной основе, как минимум, аморально. Если она уже два раза показала свою эффективность, то дальше уже сама. А в чем смысл тогда? Мы что, дотационный клуб? Сообщество меценатов? Нет. Мы, Минкультуры, всегда выступали за то, чтобы не дотировать (фильмы - ИФ) франшизы, начиная с третьей", - заявил министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам после заседания правительственного совета по развитию отечественной кинематографии во вторник.

При этом Мединский заметил, что это не отменяет поддержки франшиз на возвратной основе.

"Возмездная поддержка может быть. Но она краткосрочная, и это как общая мера, беспроцентный кредит в данном случае. Уже надежному кинопроизводителю", - заключил министр.

На том же заседании Мединский предложил ограничить число показов каждого фильма в кинотеатрах долей в 35%.