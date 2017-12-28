Достигнута предварительная договоренность о похоронах Шаинского в России

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минкультуры достигло предварительной договоренности о похоронах Владимира Шаинского в России после 12 января.

"Министерство культуры РФ поддерживает контакт с вдовой Владимира Шаинского Светланой Владимировной. Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договоренность, что он будет похоронен в России после 12 января. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали будут известны позднее", - привели журналистам слова статс-секретаря - заместителя министра культуры РФ Александра Журавского в четверг.

Народный артист РСФСР, Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни.