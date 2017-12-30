Стал известен победитель шестого сезона шоу "Голос"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Победителем шестого сезона шоу вокалистов "Голос" на Первом канале стал Селим Алахяров. Победителя определили голосованием телезрителей.

Алахяров входил в команду Александра Градского. В финале победитель выступил с песней "Хочу перемен!" группы "Кино". После объявления итогов он исполнил песню Муслима Магомаева "Чертово колесо".

Шоу "Голос" выходит на Первом канале с 2012 года. Это адаптация голландского телеконкурса The Voice. Показ выпусков шестого сезона начался 1 сентября.