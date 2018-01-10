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Скончался актер Михаил Державин

Актер Московского театра сатиры ушел из жизни в возрасте 81 года

Скончался актер Михаил Державин
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Советский и российский актер Михаил Державин скончался на 82-м году жизни, сообщает Московский академический театр сатиры.

О дате прощания и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Державин родился в 1936 году в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актёров Театра имени Вахтангова Михаила Державина. После окончания театрального училища им. Щукина работал в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем в Театре на Малой Бронной. С 1968 года работал в Московском театре сатиры.

В театре он работал вместе со своим другом и партнером по эстрадным номерам Александром Ширвиндтом.

Михаил Державин сыграл десятки ролей в театре и кино. Известность он получил после главной роли Бубуса в спектакле "Опасный возраст", одной из самых известных его киноролей стала работа в картине "Трое в лодке, не считая собаки". Вел передачи на телевидении, в том числе, популярный в советское время "Кабачок "13 стульев".

Был удостоен звания народного артиста РСФСР, ордена "Дружбы" и "За заслуги перед Отечеством".

Умер Михаил Державин

10 фотографий
Сцена из спектакля &quot;Обыкновенное чудо&quot;. 1971 год.Артисты Михаил Державин и Александр Ширвиндт в сцене из спектакля &quot;Ревизор&quot; театра Сатиры. 1974 год. Михаил Державин - ведущий программы телевизионного театра миниатюр &quot;13 стульев&quot;. 1978 год.Михаил Державин и Андрей Миронов в спектакле театра Сатиры &quot;Мы, нижеподписавшиеся&quot;. 1979 год.Михаил Державин и Александр Ширвиндт в спектакле театра Сатиры по пьесе Григория Горина &quot;Счастливцев-Несчастливцев&quot;. 1997 год.Михаил Державин с народной артисткой России Ниной Архиповой на праздновании ее 80-летия в Театре Сатиры. 2006 год.
Сцена из спектакля &quot;Обыкновенное чудо&quot;. 1971 год.
Теги: театр сатиры, Михаил Державин
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