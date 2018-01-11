Культура

Путин назвал Ким Чен Ына грамотным политиком

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын оказался победителем на нынешнем этапе противостояния вокруг ситуации на Корейском полуострове, сумев заполучить для своей страны ядерный заряд и баллистическую ракету, заявил президент России Владимир Путин.

"Думаю, что господин Ким Чен Ын, безусловно, эту партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу: у него есть ядерный заряд, есть теперь ракета глобальной дальности до 13 тыс. км, которая может достичь практически любой точки земного шара, любой точки на территории его вероятного противника", - сказал Путин на встрече с руководителями российских информагентств и печатных СМИ.

По его словам, теперь северокорейский лидер "заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить, загладить, успокоить".

"Абсолютно грамотный и зрелый уже политик", - высказался российский президент о лидере КНДР.

Теги: Владимир Путин, Ким Чен Ын
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