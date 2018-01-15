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Культура

Прощание с Шаинским пройдет 22 января в Московском доме композиторов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Прощание с композитором Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском доме композиторов, вопрос о месте захоронения должен решиться до 19 января. Об этом сообщил "Интерфаксу" сын композитора Вячеслав Шаинский.

"Тело будет перевезено, вылетят они (из США - ИФ) 19-го числа, прилетят 20-го. А 22 января в 11:00 в Большом зале Московского дома композиторов в Брюсовом переулке пройдет прощание", - рассказал "Интерфаксу" Шаинский в понедельник.

На вопрос о том, где будет похоронен композитор, собеседник агентства ответил, что тема находится в стадии решения. "По поводу места мы в лице нашей семьи и некоторых деятелей культуры пытаемся добиться выделения места на Новодевичьем кладбище. Решение должно быть принято до пятницы", - сказал Шаинский.

Народный артист РСФСР Шаинский скончался в США на 93-м году жизни 25 декабря 2017 года в США.

Теги: Владимир Шаинский
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