На Троекуровском кладбище в Москве пройдут похороны композитора Шаинского

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Композитора Владимира Шаинского похоронят в понедельник на Троекуровском кладбище, сообщили ранее в Минкультуры.

"На сегодняшний день достигнута договоренность, что прощание с выдающимся отечественным композитором, а также гражданская панихида пройдут 22 января с 11:00 до 13:00 мск в Московском доме композиторов. Похороны состоятся в 14:00 на Троекуровском кладбище", - привели в пресс-службе ведомства слова статс-секретаря - заместителя Министра культуры Александра Журавского в четверг. Он также отметил, что "столь поздняя дата погребения обусловлена целым рядом факторов, в том числе празднованием католического Рождества".

Композитор Владимир Шаинский скончался 25 декабря в США на 93-м году жизни. Он написал более 400 песен, среди которых множество композиций для детей, в том числе музыка для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.