Дирижер Карапетян назначен директором Новосибирского театра оперы и балета

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НГАТОиБ) назначен Ара Карапетян. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в администрации театра.

"Сегодня его представил коллективу министр культуры РФ Владимир Мединский. Кандидатура Карапетяна стала результатом длительных согласований, консультаций и конкурсных процедур", - сказал собеседник агентства.

Карапетян в 1994 году окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова по специальности "оперно-симфоническое дирижирование".

В 1992 году начал свою профессиональную деятельность в Музыкальном театре консерватории с постановки оперы "Тоска" Джакомо Пуччини. В 1992-1997 годах был дирижером Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского.

В 1997-2005 годах - дирижер Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), с 2005 по 2013 год являлся директором-распорядителем этого театра, а в 2013-2016 годах занимал должность генерального директора.

С сентября 2016 по май 2017 года - вице-президент и артистический директор Большого театра Харбина (КНР) и Большого театра Тяньцзиня (КНР).

С 25 сентября 2017 года - директор Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Покровского.

Ранее обязанности гендиректора театра НГАТОиБ исполняла Снежана Любарь, до этого занимавшая должность заместителя генерального директора театра.

Художественным руководителем театра остался Владимир Кехман, в 2015-2017 гг. занимавший должность гендиректора.Кехман был назначен генеральным директором НГАТОиБ в 2015 году после скандала в связи с показом оперы "Тангейзер" в постановке Тимофея Кулябина.