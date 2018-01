Оцифрованный фильм "Летят журавли" покажут на Берлинском кинофестивале

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Отреставрированный и оцифрованный фильм "Летят журавли" Михаила Калатозова покажут на 68-м Берлинском кинофестивале.

Премьера фильма в таком формате состоится в рамках программы "Классика Берлинале". Отмечается, что лента была отреставрирована на киностудии "Мосфильм". "Летят журавли" - единственный советский или российский фильм, который был удостоен главной награды Каннского кинофестиваля.

Кроме этой ленты, в программе "Классика Берлинале" покажут еще шесть оцифрованных фильмов: "Небо над Берлином" Вима Вендерса, "Мой ХХ век" Ильдико Эньеди, "Систему безопасности" Сидни Люмета, "Жизнь по Агфе" Асси Даян, "Токийские сумерки" Ясудзиро Одзу и "Старый закон" Эвальд Андре Дюпона.

Ранее сообщалось, что в основной конкурс Берлинале вошли фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" с Данилой Козловским и Еленой Лядовой, картина Don't worry, he won't get far on foot Гаса ван Санта с Хоакином Фениксом, Джона Хиллом и Руни Мара в главных ролях, а также французская "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаром Ульелем.

Кроме того, фильм Тимура Бекмамбетова "Профайл" был включен в программу "Панорама".

68-й Берлинский фестиваль пройдёт с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер и сценарист Том Тыквер.

Смотр впервые откроется не фильмом, а мультфильмом. Им станет "Собачий остров" У.Андерсона, роли в котором озвучили Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Йоко Оно и другие.