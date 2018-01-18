Общие киносборы в России за пять лет выросли почти на 20 млрд руб.

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Киносборы в России за последние пять лет увеличились почти на 20 млрд рублей, в части российского кино сборы увеличились на 120%, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

"Общие киносборы в России за пять лет работы правительства выросли с 35 млрд рублей до 54 млрд рублей", - сказал Мединский журналистам.

При этом он обратил внимание на то, что в прошлом году американский кинорынок показал худший результат за 20 лет.

Министр также добавил, что киносборы российского кино за пять лет увеличились на 120% - с 5,9 млрд рублей в 2011 году до 13,1 в 2017 году.