Мединский назначил нового главу департамента кинематографии Минкультуры

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Департамент кинематографии Минкультуры РФ возглавила Ольга Любимова.

"Я подписал приказ пока об исполняющем обязанности, и.о. будет Любимова Ольга", - сообщил в четверг министр культуры Владимир Мединский журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Если справится. У нас существует практика испытательных сроков", - сказал министр в ответ на вопрос "Интерфакса" сохранит ли Любимова этот пост впоследствии.

Прежний глава департамента кинематографии Вячеслав Тельнов был назначен директором федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный фонд РФ" вместо занимавшего этот пост Николая Бородачева.