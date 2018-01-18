Минкультуры ответило на обвинения в переносе выхода "Приключений Паддингтона 2" за день до премьеры

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Прокатчик фильма "Приключения Паддингтона 2" был заранее предупреждён о его выходе в прокат 1 февраля, но начал предпродажи билетов на более ранние даты, что является незаконным, заявили в Минкультуры.

"Компания "Вольга" была заранее проинформирована о дате начала проката картины "Приключения Паддингтона 2" с 1 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ", - привели в Минкультуры журналистам слова замминистра ведомства Сергея Обрывалина в четверг.

"Минкультуры России выражает искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей", - говорится в сообщении министерства.

Накануне в компании "Вольга" заявили, что Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" на 1 февраля в связи с тем, он совпадал с выходом в прокат "иного фильма".

Это решение вызвало негативную реакцию киносообщества. В частности, Ассоциация владельцев кинотеатров считает решение Минкультуры о переносе картины "Приключения Паддингтона 2" грубым вмешательством в деятельность кинотеатров.