Роман Мединского о Смутном времени поставят в Малом театре

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Малый театр намерен поставить спектакль по роману министра культуры Владимира Мединского "Стена", сообщил "Интерфаксу" худрук театра Юрий Соломин.

"Над пьесой ведётся работа, авторы пишут, делается инсценировка. Когда будет готово, объявим. Спектакль пока ещё не запущен. Проблема (поставленная в пьесе - ИФ) положительная, тем более что у нас творится в мире сейчас", - рассказал Соломин "Интерфаксу" в среду.

О премьерных датах постановки и задействованных в ней артистах станет известно позднее.

Роман Мединского "Стена" был написан в 2012 году и повествует о Смутном времени, в частности о поражении войска гетмана Ходкевича от сил Второго народного ополчения. Центральной частью повествования стала оборона Смоленска, осаждённого войсками польского короля Сигизмунда III.

Роман был экранизирован в 2016 году режиссёром Дмитрием Месхиевым, при этом Мединский просил убрать свою фамилию из титров, поскольку, по его мнению, это авторский фильм, а к роману он имеет "крайне отдалённое отношение".