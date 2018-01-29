"Зарядье" и "Лужники" номинированы на премию в сфере архитектуры

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ландшафтный парк "Зарядье" и стадион "Лужники" стали номинантами на премию в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards 2018, сообщил в своем Twitter-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сразу два московских проекта номинированы на MIPIM Awards 2018 - престижную премию в сфере строительства и архитектуры. Парк Зарядье как лучший проект урбанистической регенерации, а Лужники как лучший восстановленный объект. Победителей объявят в марте", - написал Собянин.

Парк "Зарядье" был открыт 9 сентября 2017 в день празднования 870-летия Москвы года на месте снесенной гостиницы "Россия".

Реконструкция спортивной арены "Лужники" была завершена в мае 2017 года, стадион станет центральной ареной Чемпионата Мира по футболу 2018 года.