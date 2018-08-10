Главный архитектор Москвы пожаловался на занимающиеся сексом в "Зарядье" пары

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В парке "Зарядье" участились случаи занятия сексом посетителями, рассказал журналистам главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в пятницу.

"В камеры видеонаблюдения парка "Зарядье" стали часто попадать влюбленные пары, занимающиеся сексом", - сказал Кузнецов.

По его мнению, это связано с чувством безопасности и комфорта, которое возникает у горожан.

"Можно посмеяться, а можно взять очень серьезную литературу, написанную очень серьезными учеными, про город, там есть признаки здоровой городской среды. На самом деле, ученые делают серьезнейшие исследования, смотрят, чем хорошая, безопасная, комфортная среда отличается от опасной. То, что город дает возможность свободно, безопасно и комфортно себя чувствовать, это и есть любовь города к людям", - сказал Кузнецов.

Он не уточнил, какие меры в этой связи принимаются в отношении правонарушителей.

Круглогодичный ландшафтный парк "Зарядье" находится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Общая площадь парка составляет более 13 га, площадь построенных объектов - около 80 тыс. кв.м. Строительство парка обошлось городскому бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в День города 9 сентября прошлого года. Строительство ряда объектов на территории парка продолжается.