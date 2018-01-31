Армена Джигарханяна госпитализировали

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован с осложнением вирусного заболевания, серьезной угрозы жизни и здоровью нет, заявил "Интерфаксу" официальный представитель "Театра Джигарханяна" Вячеслав Дьяченко.

"Я разговаривал с ним несколько минут назад, он рвется на работу, но врачи посоветовали ему отлежаться и поправить здоровье после вирусного осложнения", - сказал Дьяченко в среду.

"Он недавно был в больнице с вирусной инфекцией, но, видимо, не долечился. Но никакой "скорой", сердечного приступа не было", - сказал представитель театра, отметив, что голос у актера и режиссера бодрый.