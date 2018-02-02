Культура

Армен Джигарханян вышел из больницы и будет долечиваться дома

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из больницы, его лечение продолжится на дому, сообщила "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы "Театра Джигарханяна" Мила Зарецкая.

"Армен Борисович после обеда покинул больницу. Дальнейшее лечение будет проводиться амбулаторно. Он страшно не любит лежать в больнице", - сказала она.

Представитель театра затруднилась при этом спрогнозировать, как долго народный артист будет долечиваться. "На данный момент врачи решили, что прописанные ему медицинские манипуляции можно проводить амбулаторно", - отметила собеседница агентства.

Ранее в четверг адвокат актера и режиссера Евгений Парфенов сообщил "Интерфаксу", что его доверитель чувствует себя хорошо. "Армен Борисович поправляется, ничего серьезного, слава Богу, нет", - сказал адвокат.

Он при этом опроверг появившиеся сведения некоторых СМИ о том, что госпитализация знаменитого актера и режиссера связана с заболеванием сердца.

"Могу точно сказать, что это никак не связано ни с сердцем, ни с давлением, ни с инсультом. Это вирусная штука", - отметил адвокат.

О госпитализации Джигарханяна стало известно 31 января.

Теги: Армен Джигарханян
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