В Южно-Сахалинске пройдет первый фестиваль российских сериалов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Первый российский фестиваль телевизионных художественных фильмов пройдет в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта, сообщило Минвостокразвития.

"По мнению Сергея Жигунова (инициатор фестиваля - ИФ), сегодня в России недооценена индустрия отечественных телесериалов. В стране проходит несколько десятков кинофестивалей, в которых представлены картины, выходящие на большом экране, но нет ни одного фестиваля телевизионного кино", - говорится в сообщении.

По словам Жигунова, популярность телевизионных фильмов растет и "успешный сериал в десятки раз перекрывает любой блокбастер, идущий в кинотеатре". "Телефестиваль позволит оценить лучших в отрасли и даст важный стимул для создания качественных телевизионных игровых картин", - считает он.

Призеров фестиваля наградят "Фарфоровым лотосом" в номинациях: лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучший сценарий, лучшая операторская работа, лучшая музыка к фильму, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана. Специальный приз жюри получит картина, отмеченная в сфере, не представленной в других номинациях.

Специальный приз фестиваля "Золотой лотос" вручат за выдающийся вклад в развитие отечественного игрового телевизионного кино.

Ожидает участников и гостей фестиваля и обширная внеконкурсная программа, куда войдут показы известных телеспектаклей, поэтические вечера, мастер-классы, предпремьерные показы картин, которые выйдут в прокат в 2018 году, в формате publictalk и лекции.

Фестиваль пройдет при поддержке Минвостокразвития.