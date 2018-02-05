14 российских сериалов поборются за премию "Золотой лотос"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В основной программе первого в России фестиваля игрового телекино, который пройдет с 8 по 14 марта 2018 года в Южно-Сахалинске, будут представлены 14 телевизионных фильмов, сообщило Минвостокразвития.

"В конкурсной программе примут участие игровые телефильмы продолжительностью не менее 70 минут и игровые телесериалы, премьерные показы которых прошли в эфире российских телеканалов в течение 2017 года. Картины отобраны телекритиками Ириной Петровской и Сергеем Землянухиным", - говорится в сообщении.

По словам руководителя творческой дирекции фестиваля (инициатор фестиваля) Сергея Жигунова, отобранные картины "разнонаправлены, это эпопеи, исторические картины, комедии". Среди них - "Салам Москва", "А у нас во доре", "Троцкий", "Анна Каренина", "Хождением по мукам", "Ивановы-Ивановы", "Екатерина. Взлет", "Демон революции". Все телефильмы поддерживают определенные тенденции и направления развития отечественного телевизионного кинематографа, считают организаторы фестиваля.

В состав жюри, которое возглавит телережиссер Николай Досталь, войдут композитор Максим Дунаевский, сценарист Александр Адабашьян, актер, лауреат Каннского фестиваля Константин Лавроненко, оператор, основатель Гильдии операторов России, Илья Демин и другие выдающиеся деятели кино.

Как сообщалось, призеров фестиваля наградят "Фарфоровым лотосом" в номинациях: лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучший сценарий, лучшая операторская работа, лучшая музыка к фильму, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана. Специальный приз жюри получит картина, отмеченная в сфере, не представленной в других номинациях.

Специальный приз фестиваля "Золотой лотос" вручат за выдающийся вклад в развитие отечественного игрового телевизионного кино.

Ожидает участников и гостей фестиваля и обширная внеконкурсная программа, куда войдут показы известных телеспектаклей, поэтические вечера, мастер-классы, предпремьерные показы картин, которые выйдут в прокат в 2018 году, в формате publictalk и лекции.