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Культура

Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна

Есть обновление от 03:46

По словам актрисы, она чувствует свою вину за то, что промолчала и затем десятки женщин "как ягнята на убой" шли на встречи со скандальным продюсером

Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Ума Турман
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Голливудская актриса Ума Турман призналась, что также стала жертвой сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна, сообщает The New York Times. Как напоминает издание, Турман в течение нескольких последних недель намекала, что ей также есть что рассказать о поведении Вайнштейна.

Как рассказала кинозвезда, ее поначалу не испугали действия Вайнштейна, когда во время встречи в парижском отеле вскоре после выхода фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" продюсер неожиданно распахнул халат. По ее словам, она подумала, что он просто со странностями - "знаете, как ваш эксцентричный дядюшка". Но после этого он потребовал, чтобы она последовала за ним, и, как сообщила Турман, Вайнштейн привел ее в сауну. Откуда актриса немедленно ушла.

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Через некоторое время после этого они встретились в лондонском отеле "Савой", где Вайнштейн применил силу и попытался принудить ее к сексу. "Он сделал множество отвратительных вещей, но не изнасиловал меня", - призналась Турман.

Она пригрозила продюсеру, что расскажет о его поведении, но тот лишь ответил, что это уничтожит ее карьеру.

Актриса промолчала и, по ее словам, теперь чувствует себя ужасно, когда выяснилось, какое огромное количество женщин пострадало от его рук, в том числе и потому, что уважаемые актрисы, как она, продолжали с ним работать.

"Я одна из причин, почему молодые девушки оставались с ним один на один в комнате, как я когда-то. А ведь Харви был продюсером фильма "Убить Билла", который символизирует женскую силу. Все эти ягнята шли на убой, потому что были уверены, что невозможно подняться на такую позицию, нарушая закон. На самом деле можно", - констатирует Турман.

Представители Вайнштейна заявили The New York Times, что он извинился перед Умой Турман за то, что "неправильно понял ее сигналы".

Актриса также рассказала, что Квентин Тарантино поначалу не воспринял ее слова всерьез, но затем встал на ее защиту перед Вайнштейном.

The New York Times в октябре 2017 года опубликовала расследование, в котором говорилось, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн десятилетиями приставал к женщинам, но эти случаи не предавались огласке. После этого о домогательствах с его стороны заявили десятки актрис и сотрудниц кинокомпаний.

Вайнштейн ушел со всех постов в The Weinstein Company, которой он руководил, сейчас в отношении него ведется расследование.

Разоблачение Вайнштейна стало началом волны обвинений в домогательствах.

Теги: Голливуд, Ума Турман, Харви Вайнштейн
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