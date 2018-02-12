Из московской гостиницы "Космос" эвакуировали постояльцев из-за пожара

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели вывели 230 человек из горящей гостиницы "Космос" в Москве, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В помещении сохраняется плотное задымление. Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в пресс-службе. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на данный момент в гостинице зарегистрировано свыше 1500 человек.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали, что пожар в гостинице локализован на площади в 25 кв метров, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в одном из номеров на 15-м этаже гостиницы "Космос" возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС. Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности.