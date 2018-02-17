Кинокритики на фестивале в Берлине встретили овациями фильм "Довлатов"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Фильм "Довлатов" Алексея Германа-младшего стал первой картиной на Берлинале, которую критики встретили овациями, передает корреспондент "Интерфакса".

Мировая премьера картины, вошедшей в основной конкурс 68-го Берлинале, состоится в субботу вечером на главной площадке кинофорума Паласт, но пресс-показ для журналистов прошел днем. Критики из разных стран мира высоко оценили российскую картину, в том числе юмор и комичные ситуации.

Ранее на фестивале из конкурсной программы были показаны мультфильм "Остров собак" Уэста Андерсона, "Наследницы" Марчело Мартинеси, "Девица" Братьев Зеллнер, "Ева" Бенуа Жако с Изабель Юппер и Гаспаров Ульелем в главных ролях. Эти картины были встречены более сдержанно.

Картина "Довлатов" повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. Фильм описывает события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского.

В картине режиссёр показывает театральную и литературную жизнь Ленинграда, киностудию "Ленфильм", БДТ, столкновение с криминалом, чтение стихов и многое другое.

Герман-младший ранее рассказал "Интерфаксу", что вдова писателя Елена Довлатова и дочь Екатерина знали о проекте с самого начала. Они приезжали на съёмки и одобрили картину. "Мы с ними советовались. У нас был обоюдный творческий процесс", - пояснил режиссёр ленты Герман-младший.

Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

Как ранее заявил один из продюсеров картины, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, фильм покажут на "Первом", но нескоро.

В России фильм выходит в прокат 1-4 марта. Также 1 марта фильм будет показан в Эстонии, он уже продан в ряд зарубежных стран. Китай рассматривает вариант проката ленты.