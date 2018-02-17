Режиссер "Довлатова" на Берлинале выступил в защиту Кирилла Серебренникова

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Алексей Герман-младший выступил в защиту режиссера и худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, а также опроверг наличие "тотальной цензуры" в России, передает корреспондент "Интерфакса" с пресс-конференции на Берлинском кинофестивале.

"В России фильм будет показан на большом количестве экранов, на телевидении. (...) Наш фильм никто не запрещал, не цензурировал. Есть представление, что Россия - это Северная Корея, но это не так. (...) Да, существуют определенные проблемы, которые меня беспокоят. Например, судьба Кирилла Серебренникова, я являюсь его поручителем, считаю, он невиновен и неоднократно об этом говорил", - сказал режиссёр, представляя свой фильм "Довлатов", который сегодня был представлен критикам.

Также Герман-младший отметил, что в современной России нет такой цензуры, какая была в советские времена.

"В России нет такой тотальной цензуры, как в СССР, потому что иначе этот фильм не был бы снят", - пояснил он.

Картина "Довлатов" повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года. Фильм описывает события, которые происходили почти за год до отъезда писателя в Таллин и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии, Иосифа Бродского. В картине режиссер показывает театральную и литературную жизнь Ленинграда, киностудию "Ленфильм", БДТ, столкновение с криминалом, чтение стихов и многое другое.

Роли в фильме исполнили Милан Марич, Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и Артур Бесчастный.

В России фильм выходит в прокат 1-4 марта. Также 1 марта фильм будет показан в Эстонии, он уже продан в ряд зарубежных стран. Китай рассматривает вариант проката ленты.