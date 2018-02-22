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Культура

Берлинале: новые фильмы известных режиссеров

Обзор картин Стивена Содерберга, Гаса Ван Сента и Кима Ки Дука

Берлинале: новые фильмы известных режиссеров
Кадр из фильма "Счастливый принц"
Фото: официальный сайт Берлинале/Wilhelm Moser

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На проходящем сейчас Берлинском кинофестивале свои новые работы демонстрируют режиссеры не только артхаусные, но и широкоизвестные, в том числе Ким Ки Дук, Гас Ван Сент и Стивен Содерберг. Со своим режиссерским дебютом здесь выступил и актер Руперт Эверетт (чей фильм мы тоже включили в этот обзор). Перед прочим фестивальным кино у этих картин есть одно неоспоримое достоинство – они с большой вероятностью выйдут в прокат в России.

Стивен Содерберг, "Не в себе" (вне конкурса)

Кадр из фильма "Не в себе"
Кадр из фильма "Не в себе"
Фото: официальный сайт Берлинале/Fingerprint Releasing/Bleecker Street

Новый фильм удивительно плодовитого в последнее время Стивена Содерберга (в прошлом году у него вышла "Удача Логана", в этом еще будет сериал "Мозаика") рассказывает о девушке Сойер (Клер Фой – королева из "Коровы"), которая скрывается от преследующего ее поклонника. Пожаловавшись в службу социальной поддержи, она попадает на лечение в психбольницу.

Фильм снят на айфон, однако, если этого не знать, можно ничего и не заметить: визуальный ряд нельзя назвать экспериментальным. Наоборот, режиссер максимально аскетичен в художественных средствах. Это лихой, несмотря на всю клаустрофобность, триллер, напоминающий разом "Пролетая над гнездом кукушки", "Кловерфилд, 10" и "Коллекционера" Джона Фаулза. Наблюдать за происходящим с героиней, прекрасно сыгранной Фой, очень страшно, но отвлечься от этого кино совершенно невозможно. В зале во время показа критики сначала кричали от страха, а потом восторженно хлопали (кажется, впервые так за весь фестиваль). Посмотрев "Не в себе", удивляешься: в фильме все так просто, так легко и ладно – почему все так не делают? Но это как раз и есть та простота, что отличает мастера.

Гас Ван Сент, "Не волнуйся, он далеко не уйдет" (конкурс)

Кадр из фильма "Не волнуйся, он далеко не уйдет"
Кадр из фильма "Не волнуйся, он далеко не уйдет"
Фото: официальный сайт Берлинале/AMAZON CONTENT SERVICES LLC/Scott Patrick Green

Неоднократно принимавший участие в Берлинале Гас Ван Сент, обладатель нескольких наград фестиваля, привез сюда свою новую картину – "Не волнуйся, он далеко не уйдет" с Хоакином Фениксом.

Действие фильма происходит в начале 70-х в Портленде, Орегон, где живет 20-летний алкоголик Джон Каллахан. Однажды он сядет в машину вместе с пьяным приятелем и попадет в аварию: водитель отделается парой царапин, Каллахан будет прикован к инвалидному креслу до конца жизни. После трагедии он начнет ходить на встречи людей, попавших в сложные жизненные ситуации, а затем откроет в себе талант карикатуриста, который его и прославит.

В основе фильма Гаса Ван Сента одноименные мемуары художника, экранизировать которые режиссер собирался еще в начале 90-х – тогда предполагалось, что Каллахана сыграет Робин Уильямс. В результате эту роль исполнил Хоакин Феникс, один из лучших актеров современности, вместе с которым в фильме сыграли Руни Мара и Джона Хилл (Хилла с золотыми волосами и пижонскими замашками в роли гуру хочется отметить отдельно). Но даже отличный актерский состав не спасает дело. "Далеко он не уйдет" - сентиментальное кино, сложно отличимое от многих других картин на ту же тему. Рыхлое действие вяло ведет к невнятному финалу - не совсем понятно, что хотел этим сказать Гас Ван Сент (возможно, и ему самому тоже).

Ким Ки Дук, "Человек, место, время и снова человек" (программа Panorama)

Кадр из фильма "Человек, место, время и снова человек"
Кадр из фильма "Человек, место, время и снова человек"
Фото: официальный сайт Берлинале/Kim Ki-duk Film

"Человек, место, время и снова человек" Ким Ки Дука (название отсылает к другой работе этого корейского режиссера "Весна, лето, осень, зима... и снова весна") – это притча. На корабле, который отправляется в недельный круиз, в числе пассажиров оказываются сенатор, планирующий выдвигаться в президенты, бандиты, проститутки, молодожены и таинственный старик, который все время молчит. Когда судно терпит бедствие - очевидно, волшебного свойства – на нем устанавливается жестокая диктатура. Положение усугубляется тем, что на корабле заканчиваются запасы провизии.

"Человек, место, время и снова человек" можно назвать азиатским малобюджетным ответом "маме!" Даррена Аронофски. Хотя пассажиров на корабле не так много, каждый из них является представителем определенной группы, класса – буквально как звери на ковчеге. То, что Ким Ки Дук замахивается на историю вселенского масштаба, доказывает универсальность вынесенных в название фильма категорий. Из-за этого "Человека..." можно легко упрекнуть в претенциозности (а автора уличить в непомерных амбициях), но скучным это кино точно нельзя назвать. Изнасилования, жестокие убийства и каннибализм – это еще не полный список того, что есть в фильме.

Руперт Эверетт, "Счастливый принц" (специальные показы)

Кадр из фильма "Счастливый принц"
Кадр из фильма "Счастливый принц"
Фото: официальный сайт Берлинале/Wilhelm Moser

Режиссерский дебют Руперта Эверетта, в котором он сыграл главную роль, посвящен последним дням писателя Оскара Уайльда, проведенным в нищете и изгнании в Париже. Старый и больной Уайльд, подкрасив губы помадой, ходит по притонам, дружит с молодыми мужчинами, живет в кредит, а редких знакомых при встрече спрашивает, не одолжат ли они ему денег.

Сидя у себя в холодном доме он рассказывает одному из своих случайных друзей, маленькому мальчику, сказку о счастливом принце, который не знал горя, а, познав, раздал все, что у него было, бедным.

Режиссерские дебюты актеров обычно не предвещают ничего хорошего. Но фильм Эверетта, открытого гея, которого заинтересовала судьба Уайльда, отсидевшего за содомию – редкое и потому радостное исключение из этого правила. Рассказывая с несомненным сочувствием об Уайльде, он не давит на жалость – писатель показан без всяких сантиментов, печальным и опустившимся. Но аналогия со счастливым принцем, как и перевернутая хронология, очень хорошо работают на историю: чем более удручающая жизнь Уайльда в конце, тем ярче его успехи в начале.

Теги: кино, Берлинале, Берлинский кинофестиваль, Не в себе, Не волнуйся, он далеко не уйдет
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