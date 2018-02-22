Берлинале: новые фильмы известных режиссеров

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На проходящем сейчас Берлинском кинофестивале свои новые работы демонстрируют режиссеры не только артхаусные, но и широкоизвестные, в том числе Ким Ки Дук, Гас Ван Сент и Стивен Содерберг. Со своим режиссерским дебютом здесь выступил и актер Руперт Эверетт (чей фильм мы тоже включили в этот обзор). Перед прочим фестивальным кино у этих картин есть одно неоспоримое достоинство – они с большой вероятностью выйдут в прокат в России.

Стивен Содерберг, "Не в себе" (вне конкурса)

Кадр из фильма "Не в себе" Фото: официальный сайт Берлинале/Fingerprint Releasing/Bleecker Street

Новый фильм удивительно плодовитого в последнее время Стивена Содерберга (в прошлом году у него вышла "Удача Логана", в этом еще будет сериал "Мозаика") рассказывает о девушке Сойер (Клер Фой – королева из "Коровы"), которая скрывается от преследующего ее поклонника. Пожаловавшись в службу социальной поддержи, она попадает на лечение в психбольницу.

Фильм снят на айфон, однако, если этого не знать, можно ничего и не заметить: визуальный ряд нельзя назвать экспериментальным. Наоборот, режиссер максимально аскетичен в художественных средствах. Это лихой, несмотря на всю клаустрофобность, триллер, напоминающий разом "Пролетая над гнездом кукушки", "Кловерфилд, 10" и "Коллекционера" Джона Фаулза. Наблюдать за происходящим с героиней, прекрасно сыгранной Фой, очень страшно, но отвлечься от этого кино совершенно невозможно. В зале во время показа критики сначала кричали от страха, а потом восторженно хлопали (кажется, впервые так за весь фестиваль). Посмотрев "Не в себе", удивляешься: в фильме все так просто, так легко и ладно – почему все так не делают? Но это как раз и есть та простота, что отличает мастера.

Гас Ван Сент, "Не волнуйся, он далеко не уйдет" (конкурс)

Кадр из фильма "Не волнуйся, он далеко не уйдет" Фото: официальный сайт Берлинале/AMAZON CONTENT SERVICES LLC/Scott Patrick Green

Неоднократно принимавший участие в Берлинале Гас Ван Сент, обладатель нескольких наград фестиваля, привез сюда свою новую картину – "Не волнуйся, он далеко не уйдет" с Хоакином Фениксом.

Действие фильма происходит в начале 70-х в Портленде, Орегон, где живет 20-летний алкоголик Джон Каллахан. Однажды он сядет в машину вместе с пьяным приятелем и попадет в аварию: водитель отделается парой царапин, Каллахан будет прикован к инвалидному креслу до конца жизни. После трагедии он начнет ходить на встречи людей, попавших в сложные жизненные ситуации, а затем откроет в себе талант карикатуриста, который его и прославит.

В основе фильма Гаса Ван Сента одноименные мемуары художника, экранизировать которые режиссер собирался еще в начале 90-х – тогда предполагалось, что Каллахана сыграет Робин Уильямс. В результате эту роль исполнил Хоакин Феникс, один из лучших актеров современности, вместе с которым в фильме сыграли Руни Мара и Джона Хилл (Хилла с золотыми волосами и пижонскими замашками в роли гуру хочется отметить отдельно). Но даже отличный актерский состав не спасает дело. "Далеко он не уйдет" - сентиментальное кино, сложно отличимое от многих других картин на ту же тему. Рыхлое действие вяло ведет к невнятному финалу - не совсем понятно, что хотел этим сказать Гас Ван Сент (возможно, и ему самому тоже).

Ким Ки Дук, "Человек, место, время и снова человек" (программа Panorama)

Кадр из фильма "Человек, место, время и снова человек" Фото: официальный сайт Берлинале/Kim Ki-duk Film

"Человек, место, время и снова человек" Ким Ки Дука (название отсылает к другой работе этого корейского режиссера "Весна, лето, осень, зима... и снова весна") – это притча. На корабле, который отправляется в недельный круиз, в числе пассажиров оказываются сенатор, планирующий выдвигаться в президенты, бандиты, проститутки, молодожены и таинственный старик, который все время молчит. Когда судно терпит бедствие - очевидно, волшебного свойства – на нем устанавливается жестокая диктатура. Положение усугубляется тем, что на корабле заканчиваются запасы провизии.

"Человек, место, время и снова человек" можно назвать азиатским малобюджетным ответом "маме!" Даррена Аронофски. Хотя пассажиров на корабле не так много, каждый из них является представителем определенной группы, класса – буквально как звери на ковчеге. То, что Ким Ки Дук замахивается на историю вселенского масштаба, доказывает универсальность вынесенных в название фильма категорий. Из-за этого "Человека..." можно легко упрекнуть в претенциозности (а автора уличить в непомерных амбициях), но скучным это кино точно нельзя назвать. Изнасилования, жестокие убийства и каннибализм – это еще не полный список того, что есть в фильме.

Руперт Эверетт, "Счастливый принц" (специальные показы)

Кадр из фильма "Счастливый принц" Фото: официальный сайт Берлинале/Wilhelm Moser

Режиссерский дебют Руперта Эверетта, в котором он сыграл главную роль, посвящен последним дням писателя Оскара Уайльда, проведенным в нищете и изгнании в Париже. Старый и больной Уайльд, подкрасив губы помадой, ходит по притонам, дружит с молодыми мужчинами, живет в кредит, а редких знакомых при встрече спрашивает, не одолжат ли они ему денег.

Сидя у себя в холодном доме он рассказывает одному из своих случайных друзей, маленькому мальчику, сказку о счастливом принце, который не знал горя, а, познав, раздал все, что у него было, бедным.

Режиссерские дебюты актеров обычно не предвещают ничего хорошего. Но фильм Эверетта, открытого гея, которого заинтересовала судьба Уайльда, отсидевшего за содомию – редкое и потому радостное исключение из этого правила. Рассказывая с несомненным сочувствием об Уайльде, он не давит на жалость – писатель показан без всяких сантиментов, печальным и опустившимся. Но аналогия со счастливым принцем, как и перевернутая хронология, очень хорошо работают на историю: чем более удручающая жизнь Уайльда в конце, тем ярче его успехи в начале.