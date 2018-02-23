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Приз федерации кинопрессы на Берлинале достался фильму парагвайца Мартинеси

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Фильм парагвайского режиссёра Марчело Мартинеси "Наследницы", представленный в основном конкурсе 68-го Берлинале, получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) в пятницу, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Церемония оглашения победителей прошла в столице Германии на одной из площадок кинофорума.

Фильм Мартинеси рассказывает историю двух женщин по имени Чела и Чикита, которые живут вместе больше 30 лет, сталкиваются с нехваткой денег, бытовыми трудностями и пытаются найти выход их них.

Также ФИПРЕССИ была отмечена китайская картина "An Elephant Sitting Still" режиссёра Ху Бо из программы "Форум". В секции "Панорама" победила японская картина "River's Edge" Исао Юкисада.

Europa cinemas label, сеть европейских кинотеатров, отметила фильм "Styx" Вольфганга Фишера из секции "Панорама". Картина рассказывает о женщине, которая решает воплотить в жизнь свою мечту - в одиночку на лодке проплыть от Гибралтара до одного из маленьких островов.

В основном конкурсе Берлинале была представлена картина Алексея Германа-младшего "Довлатов", а фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль" вошёл в программу "Панорама".

Победителей основного конкурса Берлинале назовут 24 февраля.

Теги: Берлинале, Берлинский кинофестиваль
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