Звезда "Голодных игр" рассказала об оскорбительном отношении к себе

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Американская актриса Дженнифер Лоурес, обладательница премии "Оскар" и исполнительница главной роли в трилогии "Голодные игры", призналась, что переживала неприятные моменты в общении с мужчинами во время съемок.

В интервью Кристиан Аманпур Лоуренс призналась, что мужчины исполнители главных ролей на съемках прикасались к ее ногам и она не чувствовала в себе сил противиться этому. Актриса уточнила, что не стала бы описывать такие случаи категориями, к которым прибегают предполагаемые жертвы продюсера Харви Вайнштейна.

Дженнифер Лоуренс стала жертвой взлома личных данных в 2014 году. Тогда хакеры выложили в открытый доступ множество фотографий известных женщин в обнаженном виде, Лоуренс оказалась среди них.

Многие голливудские актрисы обвинили продюсера Харви Вайнштейна в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Пока эти случаи не подтвердились, но Вайнштейн уже фактически лишился собственной компании.