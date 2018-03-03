Культура

"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года

Том Круз получил "Золотую малину" как худший актер

"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Анимационная картина "Эмоджи фильм" победила в главной номинации "Золотой малины" - "Худший фильм года". Этой премией отмечают сомнительные достижения в киноискусстве за минувший год.

В борьбе за статуэтку в виде ягоды, стоимостью менее $5, мультфильм опередил таких соперников как "Мумия", "Трансформеры: Последний рыцарь", "На пятьдесят оттенков темнее", "Спасатели Малибу".

КультураОбъявлены номинанты на премию "Золотая малина"Читать подробнее

Кроме того, картине про жизнь эмоджи достались награды за худший сценарий (его организаторы назвали 86-страничной СМС), худший экранный дуэт, а также приз худшему режиссеру - он достался Тони Леонидису.

Звезда Голливуда и трехкратный номинант на "Оскар" Том Круз впервые в карьере получил "Золотую малину" как худший актер за работу в фильме "Мумия".

Актер Тайлер Перри за роль женщины в фильме "Хэллоуин Мэдеи 2" был признан худшей актрисой.

Худшим актером второго плана назвали Мела Гибсона ("Здравствуй, папа, Новый год! 2"), худшей актрисой - Ким Бейсингер ("На пятьдесят оттенков темнее").

Лауреатов "Золотой малины" традиционно называют за день до вручения премии Американской киноакадемии.

Теги: Золотая малина, Голливуд
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Номинанты на "Оскар" одним предложениемНоминанты на "Оскар" одним предложением
Самое лаконичное описание картин, выдвинутых на "Оскар" в категории "Лучший фильм"Подробнее
Новая серия "Простоквашино" выйдет в апрелеНовая серия "Простоквашино" выйдет в апреле
"Союзмультфильм" планирует выпуск в общей сложности 30 новых серий мультфильмаПодробнее
Получить "Оскар" дешевле всего оказалось за главную женскую рольПолучить "Оскар" дешевле всего оказалось за главную женскую роль
Дорогие фильмы получают "Оскары" за спецэффекты и звук, бюджетные - за сценарий и актерскую игру, подсчитали исследователиПодробнее
Директор Исаакиевского собора усомнился в его передаче РПЦДиректор Исаакиевского собора усомнился в его передаче РПЦ
Никаких изменений в статусе собора, который решили передать церкви, до сих пор нетПодробнее
Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018
Показанные на Берлинале картины, которые "Интерфакс" советует не пропуститьПодробнее
Продюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротствеПродюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротстве
По данным СМИ, продажа компании экс-сотруднице администрации Обамы сорвалась из-за иска генпрокурора штата Нью-ЙоркПодробнее
Берлинале-2018: Заключение и послесловиеБерлинале-2018: Заключение и послесловие
"Интерфакс" подводит итоги кинофестиваляПодробнее
Румынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" БерлиналеРумынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" Берлинале
Жюри отметило статуэткой за вклад в кинематограф художника по костюмам фильма "Довлатов"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 марта5 фото
02 марта
Фотохроника 2 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Фотохроника 1 марта6 фото
01 марта
Фотохроника 1 марта
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИсточник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияВ РоссииОлег Дерипаска получил паспорт КипраВ миреИсточник сообщил о наличии более 400 ракет в глобальной системе ПРО СШАЭкономикаПорошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением на УкраинеВ миреПод зданием Рады в Киеве начались столкновения полиции и протестующихКультура"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года

Собчак предложила выявить лидера либеральной оппозиции на выборах президента РФ

Журналистка считает возможным "внутри этих выборов сделать праймериз для либеральных кандидатов" Подробнее

На Украине завели дело о превышении полномочий полицией при разгоне протеста

"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛ

"Зенит" сыграл вничью с "Амкаром" в 21-м туре РФПЛПетербуржцы заканчивали матч вдевятером, пермяки - вдесятером Подробнее

17-летнего британца приговорили к 11 годам тюрьмы за подготовку терактов

В ХМАО возбудили уголовное дело по факту ранения школьницы ножом

В Минэнерго РФ заверили в отсутствии угроз транзиту газа в Европу через Украину

РФ специально делала утечку о разработке автономных подводных аппаратов

Полиция сообщила о двух десятках пострадавших из-за беспорядков в Киеве

Подросток ударил ножом семиклассницу в ХМАО

Митрополит Иларион назвал опасным обилие мультфильмов с монстрами на ТВ

Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружия

Источник назвал дырявым зонтиком системы ПРО НАТО на фоне российского оружияПо словам военно-дипломатический источника, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уже в войсках, стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком - в серийном производстве Подробнее

В Госдуме предложили научить всех россиян оказывать первую помощь

В ДНР заявили о диверсионном характере взрыва в Донецке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru