Что произошло за день: суббота, 3 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Российский военно-дипломатический источник рассказал, что еще в 2007 году специально для НАТО Россия делала утечки по создаваемому стратегическому ракетному комплексу "Сармат", но западные партнеры должного внимания на эти данные не обратили. По словам источника, глобальная система противоракетной обороны США насчитывает более 400 ракет, но она не имеет военного значения в связи с появлением у России новых систем вооружения. Источник рассказал, что Россия уже создала малогабаритную ядерную энергетическую установку для крылатых ракет неограниченной дальности и автономных подводных аппаратов.

- "Газпром" начал обещанную процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Александр Новак заверил Еврокомиссию, что транзиту российского газа в Европу через Украину ничто не угрожает. "Нафтогаз Украины" собирается направить "Газпрому" предложение относительно начала переговоров по пересмотру тарифа на транзит природного газа.

- Петр Порошенко сообщил о преодолении критической ситуации с газоснабжением страны.

- Олег Дерипаска получил паспорт Кипра, "остается гражданином России, где он родился, живет его семья и сосредоточены его интересы в бизнесе".

- Украинская полиция проводила следственные действия в палаточном городке у стен Рады в Киеве. В результате произошедших столкновений пострадали 13 человек, находившихся в палаточном городке, и семь сотрудников полиции. Еще более сотни человек были доставлены в отделения полиции. Палаточный городок был ликвидирован силовиками. Прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство о возможном превышении служебных полномочий полицейскими разгона.

- Анимационная картина "Эмоджи фильм" признана худшим фильмом года. Том Круз получил "Золотую малину" как худший актер.