Культура

В МХТ имени Чехова три дня не будет спектаклей из-за смерти Табакова

Есть обновление от 19:02

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В связи с кончиной худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова в театре на три дня отменены все спектакли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"В связи с кончиной Олега Павловича на три дня, до среды, отменены все спектакли в театре", - сообщили "Интерфаксу" в МХТ.

По данным пресс-службы, прощание с Табаковым пройдет в театре, о дате станет известно позднее.

Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году.

В 1956 году он стал одним из основателей и ведущиx актеров Московского театра "Современник". Дебютировал на сцене в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые". В 1971-1976 годах был директором этого театра.

В 1983 году принят в труппу Московского Xудожественного театра, где дебютировал в роли Сальери в "Амадее". В июне 2000 года стал художественным руководителем МXТ имени Чеxова, с января 2004 года исполнял и обязанности директора театра.

Всего в театре, в кино, на радио и телевидении Табаков за свою карьеру сыграл около 200 ролей.

Ушел из жизни Олег Табаков

13 фотографий
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Дракон&quot; режиссера Константина Богомолова. 2017 год.Игорь Верник и Олег Табаков на сцене МХТ им. А.П. Чехова. 2017 год.Актер Олег Табаков в роли Старейшины во время съемок фильма &quot;Тот еще Карлосон!&quot; режиссера Андреасяна. 2011 год.Сергей Безруков и Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Безумный день, или Женитьба Фигаро&quot;. 2009 год.С Эмилией Спивак в сцене из фильма &quot;Статский советник&quot; по роману Бориса Акунина. 2005 год.Олег Табаков и Марина Зудина. 1994 год.
Актер, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков в сцене из спектакля &quot;Дракон&quot; режиссера Константина Богомолова. 2017 год.
Теги: Олег Табаков
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Директор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в СамареДиректор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления Ефремова в Самаре
К спектаклю "Не становись чужим" не были подготовлены ни сцена, ни зрители, а сам актер отвечал им в образе своего героя, считает Игорь ПоповПодробнее
Умер Олег ТабаковУмер Олег Табаков
Художественному руководителю "Табакерки" было 82 годаПодробнее
Министр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила ЕфремоваМинистр культуры Самарской области назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
Сергей Филиппов сообщил, что был на спектакле "Современника", который вызвал возмущение зрителейПодробнее
Юрий Бутусов покинул пост худрука театра им.ЛенсоветаЮрий Бутусов покинул пост худрука театра им.Ленсовета
По словам режиссера, новая система управления театром превращает его работу в фикциюПодробнее
Борис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезниБорис Гребенщиков перенес концерты на лето из-за болезни
В начале марта музыкант был госпитализирован в ПетербургеПодробнее
У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"
Вора задержали, когда он позировал со статуэткой, выдавая ее за своюПодробнее
"Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды""Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды"
Большая победа Гильермо дель Торо, награды Гэри Олдмана и Фрэнсис МакДорманд и неотмеченная "Нелюбовь"Подробнее
"Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара""Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара"
Всего лента мексиканского режиссера получила четыре статуэткиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Mercedes-Benz Fashion Week Russia7 фото
12 марта
Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
КультураУмер Олег ТабаковВ РоссииПесков счел критику Путина в свой адрес нормальным рабочим процессомКультураДиректор "Современника" дал объяснения по поводу скандального выступления ЕфремоваВ миреПочти 50 человек погибли в результате крушения самолета в КатмандуЭкономикаЕС на полгода продлил антироссийские санкцииВ миреЛондон приготовился официально обвинить Москву в отравлении Скрипаля

Все новые серии "Простоквашино" посвятят памяти Олега Табакова

Фотохроника 12 марта

Фотохроника 12 марта6 фото

"Роснефть" и "Башнефть" отказались от претензий к "Системе"

Ранее АФК окончательно рассчиталась по мировому соглашению, выплатив 100 млрд рублей Подробнее

Фильмы режиссеров-афроамериканцев впервые заняли два первых места в прокате в США

"Локомотив" обыграл "Урал" в 22-м туре чемпионата России по футболу

Московский клуб лидирует в турнирной таблице с отрывом от ближайших преследователей в восемь очков Подробнее

Прощание с Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова

Худрука МХТ имени Чехова похоронят на Новодевичьем кладбище Подробнее

В Таллине обвинили российский самолет в нарушении воздушной границы страны

На фиолетовой ветке столичного метро произошел сбой

Стал известен состав сборной Бразилии по футболу на матчи с Россией и Германией

Посольство РФ назвало опасной игрой политику Лондона в отношении Москвы

Ушел из жизни Олег Табаков

Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru