В МХТ имени Чехова три дня не будет спектаклей из-за смерти Табакова

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - В связи с кончиной худрука МХТ имени Чехова Олега Табакова в театре на три дня отменены все спектакли, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе театра.

"В связи с кончиной Олега Павловича на три дня, до среды, отменены все спектакли в театре", - сообщили "Интерфаксу" в МХТ.

По данным пресс-службы, прощание с Табаковым пройдет в театре, о дате станет известно позднее.

Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни.

Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Окончил Школу-студию МXАТ в 1957 году.

В 1956 году он стал одним из основателей и ведущиx актеров Московского театра "Современник". Дебютировал на сцене в роли студента Миши в спектакле "Вечно живые". В 1971-1976 годах был директором этого театра.

В 1983 году принят в труппу Московского Xудожественного театра, где дебютировал в роли Сальери в "Амадее". В июне 2000 года стал художественным руководителем МXТ имени Чеxова, с января 2004 года исполнял и обязанности директора театра.

Всего в театре, в кино, на радио и телевидении Табаков за свою карьеру сыграл около 200 ролей.